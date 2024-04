Secrets d'un guérisseur hawaïen. S'autoguérir par l'énergie, le toucher, les images et les mots

Soignez les maux du quotidien par la magie des mots et de l'énergie ! Dans cet ouvrage incontournable, Serge Kahili King dévoile tous les secrets de l'autoguérison instantanée. Découvrez les enseignements tirés de son expérience et de la sagesse chamanique hawaïenne (l'Huna) pour vous guérir vous-même, rapidement et sans médicaments. Vous trouverez dans ce guide ultime : - plus de 100 pratiques et conseils d'autoguérison (visualisations, respirations, automassages, etc.) ; - le moyen de renforcer la connexion entre votre corps et votre esprit ; - un plongeon unique au coeur de la sagesse hawaïenne, traîtée par un spécialiste. Un best-seller depuis 20 ans aux Etats-Unis ! Serge Kahili King, docteur en psychologie, est un auteur et conférencier de renommée internationale. Il est le chef de file d'un réseau mondial de dix mille membres d'enseignants, conseillers et thérapeutes spécialistes de l'Huna.