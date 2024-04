SPIDER-MAN - Choisis la suite de l'histoire - Panique à New York - MARVEL

Avec Spider-Man, Panique à New York, tu as le pouvoir de choisir et d'influencer la suite de l'histoire ! Page après page, tu peux décider de la prochaine action de Peter, Miles et Gwen. A toi de faire les bons choix Résumé : Spider-Man et ses amis doivent sauver New York ! Après l'apparition de Venom un message inquiétant d'Electro et une panne d'électricité totale dans la ville, l'ordre doit être rétabli dans les rues... Alors, c'est parti ! Il faut aider les héros à déjouer les plans des vilains en faisant les bons choix. Découvre plusieurs aventures grâce aux différents chemins !