Daredevil T03 NED : Le retour du Roi

Matt Murdock est sollicité pour défendre un criminel, condamné à tort à la chaise électrique. Eprouvé par ses récents combats, Daredevil acceptera-t-il de défendre quelqu'un d'aussi peu recommandable, même s'il est effectivement innocent ? Puis Daredevil fait la rencontre de Lady Bullseye alors que la Main fait sentir sa présence à New York. Un prélude au grand retour du Caïd ! Suite et fin de la réédition des épisodes de Daredevil imaginés par Ed Brubaker, l'homme qui a tué Captain America. Cette nouvelle édition propose par ailleurs l'Annual de la série paru en 2007, et inédit jusqu'ici en France !