Et toi ? T'en veux des mômes ?

C'est avec sincérité que huit personnes témoignent de leur choix de rester sans enfant. Une décision évidente ou évolutive, semée de doutes et de questionnements, souvent dépréciée par le poids culturel ou familial. A travers la pluralité des voix, on découvre d'autres réalités : la libération face aux injonctions sociétales, de faire famille autrement, l'épanouissement certain et, surtout, le non-désir d'enfant comme un chemin possible et légitime.