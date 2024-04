Fermat Kitchen Tome 3

"Celui que j'avais toujours voulu devenir se tenait là, devant moi". Alors que Gaku se montre de plus en plus impatient à l'idée de cuisiner pour les clients du restaurant, Kai lui lance un nouveau défi : battre Ichitarô Hirose, un ancien rival qu'il n'a jamais réussi à surpasser. Gaku arrivera-t-il à surmonter son traumatisme et à démontrer l'étendue de ses capacités de cuisinier ? Dans ce nouveau titre issu du Gekkan Shônen Magazine, Yûgo Kobayashi, auteur d'Ao Ashi et de Short Peace, aborde la gastronomie française, et nous promet une histoire pleine de passion !