Les fruits et les légumes. 22 recettes faciles, adaptées à la main et au goût des enfants !

Ce livre propose 22 recettes à la fois simples et originales, aussi bien salées que sucrées. Parmi les créations gourmandes, figurent une glace à la banane, une pizza faite maison, un clafoutis à la cerise, une soupe magique de sorcière et même un gâteau à la carotte ! Pas de doute, ces recettes simples et saines seront réalisées en un tour de main pour être partagées et savourées en famille ou entre amis !