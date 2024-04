Prier 15 jours avec les Lieux saints

"Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte" (Ex 3, 5). Parce que Dieu est intervenu dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de leur descendance, leur histoire est devenue Histoire sainte. Pour nous chrétiens, Dieu s'est pleinement révélé en Jésus de Nazareth, reconnu Messie d'Israël et Fils de Dieu. Or cela s'est passé dans des lieux bien précis, considérés et vénérés désormais comme Lieux saints. Ce petit livre, à travers un choix de lieux saints parmi les plus fréquentés, pourra accompagner la prière du lecteur, familier ou non de la Terre sainte. Il pourra même se retrouver dans les bagages des pèlerins qui auront le bonheur de s'y rendre. Les commentaires proposés offrent une lecture actualisée et nourrissante de la parole de Dieu, ainsi que des repères archéologiques et historiques. Des paysages, des visages viendront accompagner cette méditation sur les pas de Jésus, invitation au voyage. Jean Daniel Gullung, prêtre assomptionniste, a conduit une soixantaine de pèlerinages en Terre sainte. De 2011 à 2020, il a été supérieur de la communauté assomptionniste et recteur du sanctuaire de Saint-Pierre en Gallicante, à Jérusalem.