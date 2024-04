Prier 15 jours avec les Pères du désert

Les Pères du désert nous semblent proches par leurs apophtegmes, mais il est difficile de les présenter individuellement, tant ils sont nombreux. On connaît peu de choses de leur vie, car s'ils se sont retirés au désert, c'était pour rester dans l'anonymat. C'est le message qui compte, non celui qui l'a prononcé. La paternité spirituelle est leur caractéristique, comme le manifeste la question qui leur est souvent posée : "Abba, dis-moi une parole". Leur temps de retraite au désert leur a donné une capacité à discerner ce qui est utile aux autres et à le leur dire, afin de les aider dans leur vie. Les Pères ont souvent une dimension charismatique, tant ils sont habités par l'Esprit Saint. Leur vie austère les porte au coeur des luttes humaines, leur quête d'humilité les rend proches et nous parle aujourd'hui. Abba Antoine dit : "Il y a des gens qui ont broyé leur corps dans l'ascèse, mais, pour avoir manqué de discernement, ils se sont éloignés de Dieu". Marie-Anne Vannier, professeur à l'Université de Lorraine (Metz), a une double formation en philosophie et en théologie. Elle est rédactrice en chef de la revue Connaissance des Pères de l'Eglise, et l'auteur de nombreuses publications.