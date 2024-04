Le Self-Havening, un super pouvoir entre vos mains

"Un ouvrage passionnant qui montre à quel point le self-Havening est efficace et promis à un bel avenir". -Jean-Michel Gurret, psychothérapeute, spécialiste français de l'EFT Révolutionnaire par sa simplicité et son efficacité, le self-Havening est une nouvelle technique corps-esprit issue des dernières découvertes en neurosciences. Elle utilise le toucher pour apaiser et modifier la chimie cérébrale. En effectuant de simples stimulations tactiles sur les bras, les mains et le visage, on offre à son cerveau un havre de paix (haven signifie " refuge " en anglais) lui permettant de surmonter les traumatismes, se libérer du stress et de l'anxiété. Kate Truitt nous guide pas-à-pas dans la découverte de cet outil extraordinaire d'autoguérison. Elle s'appuie sur de nombreux témoignages et propose des exercices de mise en pratique pour diverses situations : - Rester calme et détendu en toute circonstance - Apaiser une tempête émotionnelle - Développer des interactions saines avec les autres - Se débarrasser de croyances limitantes - Se remettre d'un burn out - Soutenir la croissance émotionnelle de ses enfants Le self-Havening est l'outil idéal pour augmenter votre résilience et aller vers la vie que vous voulez mener, avec confiance, autonomie et force.