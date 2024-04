Dans le Luberon. Pays d'Aigues, Forcalquier, Manosque, pays d'Apt, monts de Vaucluse, Luberon ouest, 3e édition

Sélectionnées pour vous par deux accompagnateurs en montagne et fins connaisseurs de leur territoire 25 balades pour petits et grands pour profiter de ce beau coin de Provence Le Luberon et les monts de Vaucluse sont les deux vertèbres du Parc naturel régional du Luberon un magnifique territoire que se partagent hommes et nature Deux professionnels de la randonnée qui "? vivent ? " ce territoire proposent 25 balades faciles pour tous Certaines sont méconnues d'autres insolites d'autres encore incontournables comme les sentiers des Ocres ou les villages perchés d'Ansouis et de Lourmarin Ces invitations aux voyages à pied ne visent que le régal des sens et la découverte du patrimoine local Au départ des quatre bassins de vie Manosque Apt Pertuis Cavaillon les déplacements en voiture ne dépassent pas une heure Le temps de marche dans une très grande majorité n'excède pas 3 heures pour des dénivelées inférieures à 300 mètres La durée correspond plutôt à une demi-journée chaque balade peut être agrémentée d'un pique-nique dont les lieux sont indiqués sur la carte Par la proximité entre certaines balades vous pourrez aisément enchaîner deux sorties dans une journée Chaque itinéraire a été minutieusement décrit Les caractéristiques du parcours horaire dénivelée difficulté balisage et une carte illustrée viennent compléter le texte Pour enrichir chaque sortie des encadrés sur le patrimoine ou sur les curiosités locales ainsi que la rubrique "? p'tits plus ? " informent et suggèrent des idées originales de visites ou d'autres activités dans les alentours des bistrots ou des restaurants sympathiques Tout est conçu pour profiter des sites traversés dans les meilleures conditions &NewLine ; En bonus > Les "P'tit " pour compléter agréablement la sortie du jour > Des idées d'activités pour motiver les enfants en balade > Un QR code pour télécharger la trace gps de la balade