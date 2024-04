Jeanne d’Arc, une figure du divin et du sacré ?. Images et représentations (XIXe-XXIe siècle)

Pour commémorer le centenaire de l'élection de Jeanne d'Arc en tant que patronne secondaire de la France par le pape Pie XI le 2 mars 1922, la Thématique de Recherche (TR1) " Culture, herméneutique et transmission " de l'UR Céres de l'institut catholique de Toulouse a organisé une grande rencontre entre chercheurs les 2 et 3 mars 2022. Le thème choisi a permis aux différents intervenants de faire le point sur les nombreuses évocations dont l'héroïne médiévale a fait l'objet jusqu'à nos jours. Au travers des images qui ont été créées à l'époque de Jeanne, des représentations dont elle a fait l'objet aux XIXe et XXe siècles, en France, surtout, mais aussi à l'étranger, quelques-uns des meilleurs spécialistes de la question nous font part de leurs recherches sur l'extraordinaire faculté d'adaptation de Jeanne d'Arc à tous les événements.