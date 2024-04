Daredevil : L'intégrale 1975-1976 (T11)

La vie de l'Homme Sans Peur va changer à jamais. Tout commence quand Daredevil, Black Widow et Nick Fury affrontent une nouvelle mouture de l'Hydra. On assiste aussi au départ de Natasha Romanoff qui met fin à son partenariat avec Matt Murdock. Mais le point culminant est le premier affrontement entre Daredevil et celui qui deviendra l'un de ses pires ennemis : Bullseye ! Les fans de Daredevil ne savent plus où donner de la tête ce mois-ci avec les nombreuses sorties consacrées à l'Homme Sans Peur. Mais bon ! On n'a pas tous les jours 60 ans ! Cette nouvelle INTEGRALE voit l'arrivée de Marv Wolfman aux rênes de la série... et elle contient deux épisodes jamais publiés en France !