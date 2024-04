Le guide pratique du grimpeur débutant

Grimpeurs et grimpeuses, occasionnels ou confirmés, ce guide pratique est fait pour vous. Enrichissez votre bibliothèque de mouvements techniques et apprenez à les combiner pour passer des niveaux. Développez vos connaissances en lecture de bloc et confrontez-vous à des mises en situation concrètes. Découvrez des entraînements spécifiques pour développer votre force et votre souplesse tout en apprenant à éviter les blessures. Variez le rythme de vos séances en écoutant votre corps et en vous fixant des objectifs chill, performance, technique ou endurance. Et surtout, amusez-vous ! 30 mouvements clés illustrés10 combinaisons techniques50 conseils pour passer des paliers20 exercices de renforcement4 séances types5 jeux pour animer vos séances