Un livre à hauteur d'enfant, pour tout savoir sur le débarquement, événement crucial de la Seconde Guerre mondiale ! Dans la collection "Mes p'tites questions Histoire". Seize questions d'enfants pour un panorama complet du débarquement en Normandie du 6 juin 1944 C'est quoi, le débarquement en Normandie ? Il s'est passé quoi, avant le débarquement ? Pourquoi on a fait le débarquement ? Qui a construit le Mur de l'Atlantique ? Pourquoi les Alliés ont choisi la Normandie ? Les Alliés ont tous débarqué par la mer ? Pourquoi les plages du débarquement ont des noms anglais ? Comment s'est passé le débarquement ? Qui sont les soldats du débarquement ? Il s'est passé quoi, à Sainte-Mère-Eglise ? Il y a eu d'autres débarquements ? Pourquoi on appelle le 6 juin 1944 "le jour le plus long" ? C'est vrai qu'il y avait des messages codés ? Après le débarquement, la guerre est finie ? Les soldats ont peur pendant le débarquement ? Il reste quoi, du débarquement en Normandie ? Des informations précises, validées par un historien, accessibles aux enfants On récapitule ce qu'il s'est passé avant le débarquement, pour poser le contexte historique. Puis on apprend pourquoi cette date et ce lieu ont été choisis, quelles ont été les étapes du débarquement, pourquoi cela sonne le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis on explique comment la guerre se termine. Un livre conçu pour aider le lecteur dans ses apprentissages Des réponses pédagogiques et documentaires, via des explications courtes et ludiques, des images vives et précises qui immergent au coeur du débarquement. Des pages protégées et maniables. Et, surtout, une frise dépliable qui accompagne le lecteur dans sa prise de connaissance de la période.