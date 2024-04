Prier 15 jours avec Catherine de Sienne

C'est un parcours singulier que celui de Catherine de Sienne (1347-1380) : elle n'est encore qu'une enfant lorsqu'elle est saisie par le Christ et fait voeu de virginité, avant de se donner entièrement à Dieu à l'âge de 16 ans. Laïque, membre du Tiers-Ordre de saint Dominique, elle se dévoue alors auprès des pauvres, mais conseille aussi les plus grands de ce monde, en particulier le pape, qu'elle conjure de quitter Avignon et de revenir à Rome. Sa vie intérieure extraordinaire lui attire des disciples de toutes les catégories sociales. Catherine unit intensément contemplation et engagement : elle nous montre la foi agissante au coeur du monde civil et politique, parce que l'incarnation du Christ concerne des hommes et des femmes pris dans une histoire et souvent aux prises avec la peur. Elle a la passion de l'Eglise, en prêche la réforme. Elle laisse des écrits d'une immense valeur spirituelle, et se trouve parmi les rares femmes docteures de l'Eglise. Chantal van der Plancke, docteure en théologie, et André Knockaert (1923-2006), prêtre jésuite, ont oeuvré à faire connaître sainte Catherine avec l'Association internationale des Caterinati, à Sienne (Italie).