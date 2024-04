Honey Lemon Soda. Tome 1

Après avoir été harcelée au collège et surnommée "la pierre" à cause de sa timidité, Uka Ishimori espère prendre un nouveau départ en arrivant au lycée... mais se défaire de son passé est plus facile à dire qu'à faire. Par chance, sa rencontre Kai Miura, un garçon aux cheveux couleur citron, va changer le cours de son destin. Serait-il celui qui pourra lui redonner confiance en elle et faire pétiller sa vie ? Découvrez l'histoire d'un amour naissant et d'amitiés sincères dans ce best-seller incontournable du shôjo !