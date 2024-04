Dolomites, 150 ans d'escalade

Découvrez l'histoire de l'escalade dans les Dolomites Les Dolomites Existe-t-il sur la planète un massif aussi fascinant dégageant une telle impression d'harmonie entre la nature intacte les lacs turquoise tout droit sortis d'une carte postale entre la flore le vert des alpages et la majesté des cimes la raideur des parois qui jaillissent des pierriers dans une insolente géométrie Un endroit où après avoir marché au-dessus du vide pendant des heures voire des jours on retrouve aussi vite la douceur de vivre Comme l'écrit Pietro dal Pra "Sur ces parois s'est formée une culture de l'escalade pure qui n'a pas eu d'égale dans l'histoire de l'alpinisme Ici se sont écrit les chapitres les plus intenses de l'escalade alpine de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui" Qui n'a pas rêvé devant les réalisations de Preuss Dibona Vinatzer Cassin Messner et aujourd'hui Bole Huber ou Dal Pra De cette harmonie liée à la sensation de jouir d'un patrimoine exceptionnel au respect du rocher et de l'histoire découle un plaisir intense à suivre les pas de ces pionniers et pourquoi pas d'innover Dans ce paradis de l'escalade tout passionné trouvera chausson à son pied une aventure à sa mesure qu'il appartienne à l'ordre des quartogradistes ou au clan des mutants