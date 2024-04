The Art of Heikala - Illustrations et pensées

Originaire d'Oulu, en Finlande, Heikala s'inspire de la culture japonaise. Elle utilise les techniques traditionnelles de l'encre et de l'aquarelle pour raconter des histoires et combler le fossé entre le monde ordinaire et le monde magique. Retrouvez-la sur Instagram @heikala, sur Patreon ou sur son site internet heikala. com.