Loire-Atlantique. 3e édition

44 balades pour petits et grands pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales autour de Nantes et dans tout le département Une sélection de 44 balades dont 5 nouveaux itinéraires pour cette nouvelle édition du P'tit Crapahut en Loire-Atlantique Des balades pour découvrir les milieux naturels plages marais salants vignes... ou le patrimoine bâti châteaux de la Loire à proximité des grandes villes Nantes Saint-Nazaire Pornic Guérande et proches les unes des autres pour ne pas perdre de temps dans les transports En bonus > Les "P'tit " pour compléter agréablement la sortie du jour > Des idées d'activités pour motiver les enfants en balade > Un QR code pour télécharger la trace gps de la balade&NewLine ;