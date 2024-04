L'Ours. L'autre de l'homme

Bête féroce ou frère de de forêt ? Qu'en est-il de notre rapport avec l'ours qui jadis représentait l'homme resté sauvage et peu à peu s'est vu relégué au rang de créature redoutable ? Qu'avons-nous fait de cet animal complexe aux facettes inexplicables comme son incroyable capacité à jeûner, mystère qui pourrait déboucher sur d'inédites avancées en médecine humaine ? En puisant dans trente ans d'expérience sur la piste de cet animal singulier, Rémy Marion nous invite à partir sur les traces de l'ours brun et de son cousin l'ours polaire, pour réfléchir à une nouvelle relation, plus objective et plus apaisée.