Histoires secrètes de l'Assemblée nationale. Coups de sang, intrigues et jeux de pouvoir

Les débats électriques qui enflamment l'Hémicycle aujourd'hui n'ont rien d'inédit. Depuis qu'elle existe, la Chambre basse a toujours été un lieu d'échanges passionnels et d'intrigues, au coeur du combat politique. La raconter, c'est revivre l'histoire de France et l'enthousiasme de ces élus de la nation qui font la loi. Car derrière les parlementaires se cachent des hommes. Avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs convictions et leurs doutes. De la Chambre des députés à l'Assemblée nationale, de la IIIe République à nos jours, l'auteur dévoile, dans une série d'épisodes inédits, les formidables secrets du Palais-Bourbon. Trésors cachés, attentat, duel à l'épée, débats épiques... Une plongée originale dans les arcanes du pouvoir, de la vie parlementaire et de la démocratie. Wally Bordas est journaliste politique et correspondant parlementaire au Figaro. Histoires secrètes de l'Assemblée nationale est son deuxième livre.