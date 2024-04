Seuls resteront le vent et la poussière

Imaginez un pays sauvage. Un endroit où la loi du plus fou est toujours la meilleure. Imaginez l'Amérique à la fin du XIXe siècle, quelques années après la guerre de Sécession. C'est ce pays oublié par la pitié que Vinh arpente, sans trêve et sans relâche, pour échapper aux hommes embauchés pour détruire sa famille lorsqu'elle était enfant, l'égale d'une princesse, dans le lointain empire du Dai Nam. Elle a dix-sept ans maintenant, et le dragon de la vengeance exhale à travers elle son souffle brûlant. Avec les chasseurs de primes et les journalistes à ses trousses, Vinh est prête à tout pour mener à bien la mission qu'elle s'est assignée.