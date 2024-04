Considéré par Cézanne comme "le premier des Impressionnistes" , Camille Pissarro est l'un des fondateurs du groupe qui bouleverse l'histoire de l'art et de la représentation. Son oeuvre, d'une grande diversité - des vues de Paris inédites, des ports, des jardins qui font la transition entre impressionnisme et pointillisme... - a influencé Seurat et Signac et inspiré Gauguin. Son goût pour la poésie et la simplicité a révolutionné la peinture. En quoi son parcours est-il l'un des plus originaux de l'histoire de l'art ? Quelles sont les particularités majeures de ses tableaux composés si différemment que ceux de Monet ou Renoir ? Magnifiquement illustré, cet ouvrage offre une synthèse claire et enlevée de l'oeuvre de Pissarro. Il relate, dans une première partie, l'itinéraire artistique et personnel de l'artiste. Une seconde partie donne à voir ses plus grandes oeuvres en grand format.