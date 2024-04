Ma petite pause Broderie

Envie de faire une petite pause créative et de découvrir le plaisir de la broderie ? Ce livre deux-en-un contient tout ce qu'il faut pour vous lancer ! Avec ce guide et son bloc de 65 modèles à broder, réalisez facilement de superbes motifs sur tous les supports. Découvrez les techniques et les points de base, inspirez-vous des modèles et sortez votre aiguille et votre tambour. Quelques minutes suffisent pour que vos fils et votre tissu prennent vie sous vos doigts ! Créer n'a jamais été aussi simple !