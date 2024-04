Votre thème astral et vous. Un guide pratique

Découvrez tout ce que votre thème astral révèle sur vous. L'astrologie est une discipline pratiquée depuis plus de 4 000 ans et qui étudie l'influence que le cosmos exerce sur nous. Chacun d'entre nous naît avec un thème astral, une carte qui constitue un outil puissant nous permettant d'explorer qui nous sommes et de comprendre les cycles que nous traversons. Dans cet ouvrage, Roberto L. Saula vous offre les outils de base pour pouvoir lire votre propre thème de naissance et trouver dans l'astrologie un guide pour vous orienter dans la vie.