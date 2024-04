J'apprends à lire Montessori - CP niveau 2 : À cheval, Charlotte !

Charlotte adore Pistache ! Le cheval et sa petite cavalière forment une belle équipe. Un titre de niveau 2 J'apprends à lire MONTESSORI est une collection spécialement conçue pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture. Conformément à la pédagogie Montessori, les histoires sont courtes, faciles à lire et répondent à la curiosité de l'enfant sur le monde qui l'entoure. Des activités pour préparer la lecture et des pages " documentaires " sont proposées pour enrichir la connaissance du monde de l'enfant.