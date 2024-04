Marvel-verse : Daredevil

Matt Murdock est un avocat aveugle qui tente de faire triompher la justice dans les tribunaux. Mais quand le soleil se couche et que les criminels vaquent à leurs crapuleuses occupations, Matt devient Daredevil, un justicier aux sens hyperdéveloppés, qui défend les rues de Hell's Kitchen, un quartier malfamé de New York. Les 60 ans de Daredevil, c'est aussi l'occasion de vous présenter un nouvel album Marvel-Verse consacré au personnage. Il sera d'autant plus apprécié des fans qu'il ne contient pas moins de trois épisodes entièrement inédits en France, dont un illustré par le légendaire Steve Ditko !