Wolverine T02 : Sous pression

Wolverine est sur la piste du nouveau vilain Solem, mais quel terrible secret dissimule-t-il ? Puis, lorsqu'un appareil de surveillance est découvert sur Krakoa, Logan s'aperçoit que toute la sécurité de l'île est en péril. Malgré tous ces dangers, Wolverine est-il prêt pour le retour de Deadpool ? Voici un album qui chevauche les périodes Reign of X et Destiny of X, tandis que le plus populaire des mutants est emmené d'un combat spectaculaire à un autre. En plus, Deadpool fait partie de l'aventure, un heureux hasard quand on sait que le film Deadpool 3, qui réunit les deux héros, sort le mois prochain !