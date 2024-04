Ma bible de l'hypnose et de l'autohypnose. Le guide de référence pour tout connaître de cette pratique, Edition de luxe

Lorsque nous rêvassons en laissant nos pensées vagabonder, nous entrons dans une sorte de transe très proche de l'autohypnose. Mais saviez-vous que vous pouviez orienter vos pensées pour que cet état devienne positif et serve vos objectifs ? A découvrir dans cette bible concrète et pratique : - L'autohypnose, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Etape 1 : définir ses objectifs (perdre du poids, mieux dormir, décompresser). Etape 2 : entrer en transe, c'est-à-dire laisser son corps se détendre pour atteindre un état agréable mais conscient (avec différentes techniques au choix). Etape 3 : orienter sa transe vers des images et des sensations positives (une foule attentive si on est stressé de prendre la parole par exemple). - Comment utiliser l'autohypnose au quotidien pour régler ses soucis : anxiété, manque de confiance en soi, phobies, insomnies, addictions, douleurs chroniques ! Pour chaque cas : un témoignage analysé et un exercice à pratiquer. En bonus : 50 versions audio de transes à télécharger gratuitement !