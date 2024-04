Tarot des rêves. Accédez aux messages de votre inconscient !

Le Tarot des Rêves vous accompagne au quotidien dans le voyage extraordinaire et tumultueux de la vie. Comme les étoiles dans la nuit, les Arcanes emblématiques du Tarot vous guident pour dévoiler les vérités de votre inconscient et pour dialoguer avec votre monde intérieur. Questionnez-les pour comprendre vos émotions et vos désirs, pour prendre du recul et faire vos propres choix en conscience. Les cartes du Tarot des Rêves vous aident à vous connecter à votre intuition, à prendre confiance en vous pour avancer vers votre propre chemin de vie. Le coffret du tarot des rêves contient les 22 Arcanes majeurs et les 56 Arcanes mineurs, ainsi qu'un livret proposant une interprétation et un conseil de l'Arcane pour chacune des 78 cartes. Ce jeu séduira les débutants comme les confirmés.