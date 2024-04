Cross the Ages Tome 1 : La rune & le code

Le choc de deux mondes : entre les deux ne restent que des miettes après la collision. Tous les ans, l'Appologium réunit les meilleurs guerriers et guerrières de tout le continent pour rejouer sans fin l'affrontement des deux colosses : Mantris, la cité ultratechnologique et Arkhante, le royaume des 7 magies. Mais dans le bruit qui fait rage, Solis, la jeune Malkah Arkhante, et l'Ordonnateur, le représentant des citacs mantri, entendront-ils le véritable péril qui secoue en secret Artellium ?