Etre vraiment soi, aimer pleinement l'autre ! La Communication NonViolente en couple et entre amis

La plupart d'entre nous pense que l'amour est une émotion forte, une passion, un sentiment plutôt passif nous liant à une autre personne. La CNV de Marshall Rosenberg nous invite à nourrir une vision absolument différente de l'amour ; l'amour, c'est quelque-chose que l'on réalise, que l'on agit, quelque-chose que l'on donne librement avec son coeur. Il s'agit d'apprendre comment exprimer ce que l'on ressent, ce dont on a besoin, à l'autre, partenaire, ami, membre de la famille, sans fard et en toute authenticité ; avec pour seule fin de révéler ce qui est essentiel et vivant en nous et pour nous. L'amour vrai, c'est en quelque sorte cette connexion coeur-à-coeur culminant dans un " donner-recevoir " pur et simple, rempli de joie. Savoir donner et recevoir l'amour sans honte ni culpabilité, sans se sentir obligé ; découvrir l'art de se connecter à ce qui est vivant en autrui, à ses ressentis et à ses besoins, l'accueillir avec empathie, et ainsi développer une relation extraordinaire avec lui sans avoir besoin de prouver son amour par quelque signe que ce soit, voilà ce à quoi vous convie ici Marshall Rosenberg. Ce pur "donner-recevoir" est une manifestation authentique et joyeuse de l'AMOUR que chacun pourra expérimenter grâce à ce livre ! Exprimer mes ressentis à l'autre, lui faire part de mes besoins, accueillir les siens avec bienveillance, donner et recevoir dans la joie, c'est ça le secret de l'amour avec un grand "A" ! Marshall B. Rosenberg est psychologue clinicien, homme de paix de renommée internationale et fondateur du Centre pour la Communication NonViolente. L'approche que Marshall Rosenberg propose constitue un outil puissant pour résoudre les différends de façon pacifique, tant au niveau personnel que professionnel et politique. Il est l'auteur notamment aux Editions Jouvence de Dénouer les conflits par la Communication NonViolente, L'art de la réconciliation et La Communication NonViolente au quotidien.