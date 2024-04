Se sentir bien avec Max et Lili. Journal créatif

Ce journal créatif de développement personnel donne à l'enfant des outils pour se sentir bien au quotidien. Il développe des attitudes qui lui permettent de mieux gérer ses émotions. Il cultive la gratitude, l'optimisme et l'apaisement à travers des activités créatives. Un journal à garder pour puiser au quotidien des secrets de bien-être et de bonheur. Un carnet créatif de développement personnel. Donner à l'enfant des outils pour se sentir bien au quotidien. Des activités créatives pour cultiver la gratitude, l'optimisme et l'apaisement. Un carnet à garder pour puiser au quotidien des secrets de bien-être et de bonheur. Chapitre 1 : La gratitude - dire merci à la vie pour rayonner Chapitre 2 : La confiance en soi - prendre confiance en soi pour se donner des ailes Chapitre 3 : La tempête intérieure - accepter les orages pour mieux les apaiser Chapitre 4 : L'amour - s'aimer et aimer pour pétiller Chapitre 5 : L'optimisme - cultiver des pensées ensoleillées pour être heureux Chapitre 6 : La sérénité - se relaxer pour respirer le calme