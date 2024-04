Pour un jardin plus résilient, l'autrice de Superplantes nous présente 84 espèces de vivaces, arbres et arbustes, comme autant de super-héroïnes aux multiples pouvoirs. Car le défi est de taille : sécheresse, nouveaux nuisibles, hivers trop doux, étés trop chauds... Dans ce combat pour cultiver des jardins qui résistent, qui s'adaptent et qui font du bien au sol, nos meilleures alliées restent les plantes !