Je suis hypersensible ! Et alors ? 2e édition

Aidez votre enfant à apprivoiser ses émotions ! Tous, petits ou grands, nous éprouvons des émotions, mais seuls certains d'entre nous les ressentent de manière exacerbée : les hypersensibles. Comment expliquer les implications de l'hypersensibilité à votre enfant ? Comment l'aider à en faire une force ? Que mettre en place pour qu'il se sente bien avec lui-même et avec les autres ? Partez ensemble à la découverte des émotions, des ressentis et des besoins : apprenez à les reconnaître, les nommer, les comprendre et les exprimer grâce à de nombreuses activités ludiques. Véritable boîte à outils à destination des enfants de 7 à 12 ans, ce livre offre en complément : - Un conte audio, "Le champ des émotions" ; - Un cahier d'exercices ; - Un cahier pour l'accompagnant ; - Le jeu de cartes des émotions, complété par de nouvelles cartes inédites !