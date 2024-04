Cherche et trouve documentaire 1000 animaux

Ce cherche et trouve documentaire propose 20 environnements colore?s et foisonnants ou? les esprits curieux partiront a? la recherchedes animaux qui y vivent, des espe?ces emble?matiques a? celles les plus rares. Ils pourront me?moriser leur nom complet, re?pondre a? des quiz amusants pour tout savoir de leurs particularite?s et trouver l'intrus qui s'est glisse? dans chaque page. Un livre plein de de?tails a? observer encore et encore pour de?couvrir les diffe?rents paysages de notre plane?te, leur immense biodiversite?... et devenir un fin connaisseur du monde animal ! Avec toutes les solutions.