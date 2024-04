HTML5 et CSS3. Maîtrisez les standards de la création de sites web, 3e édition

Le livre est rédigé de façon à permettre un apprentissage progressif des éléments HTML et des propriétés CSS les plus couramment utilisés. Il n'a pas pour objectif de présenter l'ensemble des syntaxes mais uniquement celles couramment exploitées dans la création de sites web modernes. Les exemples de code présentés par l'auteur sont illustrés par des captures d'écran afin que le lecteur puisse se faire une idée de l'affichage obtenu. Dans la première partie du livre, l'auteur donne les informations nécessaires pour bien appréhender la conception de site web. Il présente les spécifications techniques du HTML et des CSS, le rôle essentiel des navigateurs et leur compatibilité avec les éléments HTML et les propriétés CSS, ainsi que les bonnes pratiques de conception de sites web pour obtenir des contenus sémantiques bien conçus. Dans la deuxième partie, le lecteur apprend à concevoir la structure des pages web avec des éléments HTML sémantiques dédiés. Il étudie ensuite les éléments qui permettent d'insérer du texte, des liens, des tableaux, des images, des formulaires, sans oublier des contenus multimédias. Un chapitre est consacré aux Microdata permettant d'obtenir un site sémantique et d'optimiser son référencement. La troisième partie permet au lecteur d'exploiter les CSS afin de mettre en forme et de mettre en page un site web. Il y apprend la syntaxe des CSS et des sélecteurs puis étudie les notions d'héritage et de cascade. Ensuite, il découvre comment mettre en forme chaque composant d'une page web : le texte, les images, les formulaires ainsi que les boîtes conteneurs. Les nouvelles techniques de mise en page avec les modules Flexbox et Grid sont détaillées dans un chapitre dédié et la conception des sites Responsive est également abordée. L'auteur termine avec l'étude des modules CSS dédiés aux animations pour dynamiser des pages web.