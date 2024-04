La grande aventure d'une abeille

C'est le printemps ! L'abeille Mélina vole de fleur en fleur pour en récolter le nectar. Mais il lui faut bientôt rentrer à la ruche et retrouver la colonie pour fabriquer du miel et s'occuper des oeufs de la reine, qui donneront naissance à de nouvelles abeilles. Un éveil à la nature tendre et ludique Entre documentaire et histoire, cette collection de livre aborde de manière ludique et pédagogique les cycles de la nature et invite l'enfant à s'en émerveiller. Après "La Graine", "La Goutte d'eau", "Le Têtard" et "La Chenille", le lecteur partira à la découverte de la passionnante vie d'une abeille. Un livre animé et ludique Sur chaque page de droite, une découpe permet de voir l'abeille en continu au fil des décors. Ainsi, l'impression d'accompagner le personnage dans son aventure est d'autant plus efficace et amusera beaucoup le lecteur.