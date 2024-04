Limace grise, lithobie, cicadelle, xylocope... ils habitent le potager ou les parterres de fleurs ? Grâce à ce carnet d'identification, le lecteur apprend à reconnaître les petites bêtes des jardins. Plus de 83 espèces y sont décrites. Une maquette modernisée Avec 1 400 000 exemplaires vendus, la collection "Carnets de nature" fait partie des livres nature incontournables des éditions Milan. Les contenus n'ont pas pris une ride, et leur nouvelle maquette les remet au goût du jour. Moins statique, plus colorée et plus gaie, cette nouvelle mise en pages rend les livres plus attractifs. Et c'est l'illustratrice Lucie Brunellière qui est en charge des couvertures de la collection. Son style graphique simple, épuré aux couleurs élégantes dynamise l'effet de collection. Au coeur de la biodiversité Le jardin est le royaume des petites bêtes. Avec un peu de patience, les enfants pourront les observer de près. Sans doute connaissent-ils déjà la sauterelle, la fourmi rouge ou le gendarme, mais il en existe beaucoup d'autres. Ce carnet en présente 83 qui vivent dans les potagers et les jardins de fleurs. De quoi affûter sa patience et son sens de l'observation. Chercher, observer, reconnaître et identifier Pour identifier les différentes espèces et apprendre à en prendre soin, il faut d'abord les chercher... Et en effet, pour trouver toutes ces petites bêtes, une véritable enquête s'impose : l'examen minutieux des fleurs ouvertes, des tiges, du dessous des feuilles des plantes ou des branches basses des arbres, mais aussi celui des objets laissés au sol (briques, planches, vieux sacs de toile) à bien replacer ensuite au même endroit. On pourra aussi explorer le jardin la nuit, muni d'une lampe de poche... Emotions garanties !