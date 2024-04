Livret d'entrainement pour une orthographe fluide CM - Ed. 2024 - Livret élève

Un outil pour initier et automatiser le raisonnement orthographique des élèves de CM pour leur permettre d'acquérir des réflexes réexploitables jusque dans l'écriture autonome ! - Un entrainement ritualisé et spiralaire, déjà testé en classe - 24 entrainements et 24 mémos qui ciblent les difficultés des élèves : les accords, les homophones, l'orthographe lexicale, les mots invariables - Dans chaque entrainement, trois types de compétences sont systématiquement travaillés : repérer, raisonner et justifier, écrire - Une démarche qui lie l'orthographe et la production d'écrits avec des petits défis d'écrivain et des grilles de relecture - Des révisions stimulantes à la fin de chaque période permettent de rebrasser les notions travaillées