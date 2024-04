Couronnes de fleurs. 40 compositions pour fleurir sa vie

Fleurissez votre vie et votre maison grâce à 40 compositions fl orales ! Les couronnes de fleurs et autres compositions florales nous entourent tout au long de l'année, rythmant les saisons et les fêtes. Apprenez à les réaliser vous-même en suivant les conseils de Malin Björkholm, fleuriste de formation et créatrice de contenu aux nombreux followers ! Que vous cultiviez les végétaux dans votre jardin ou que vous les achetiez, un monde d'arrangements floraux est prêt à s'ouvrir à vous ! Découvrez toutes les possibilités offertes par les végétaux et décorez-en votre maison.