Pumpkin Night Tome 4

Après de longues années de silence, Kazuya ose enfin avouer ses sentiments à Naoko, alias Pumpkin Night. Malheureusement pour lui, Naoko ne survit pas au piège tendu par Tatsuo Kuroki, père de Naruto et maire de la ville, qui a voulu se débarrasser des deux adolescents. Fou de désespoir, Kazuya décide de prendre la relève de Naoko en portant à son tour le masque en forme de citrouille, créant alors son propre personnage. A présent, sa haine est entièrement dirigée contre les responsables de la mort de sa bien-aimée. Pumpkin Night, l'incarnation des ténèbres les plus profondes, reviendra sans cesse... jusqu'à ce que sa vengeance soit totale ! "Un récit tortueux et indomptable". Coyote Mag "Un must". L'éclaireur Fnac