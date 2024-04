Le sexe contrôlé. Etre femme après la Révolution

Les études consacrées à la condition des femmes sous la Révolution puis l'Empire se résument souvent à un état des lieux légal et administratif. Cette histoire méritait d'être complétée par un ouvrage qui prendrait en compte l'intégralité des champs d'étude. Au sein d'une nation en pleine effervescence, quelles aspirations animent les femmes ? Quelle conscience ont-elles de leurs droits civils, civiques et éducatifs ? Quels rapports entretiennent-elles avec les hommes au quotidien, au sein de leurs familles ? En un mot : comment vivent-elles en vrai ? Pour répondre à ces questions, Chantal Prévot a exhumé des dizaines d'archives, et, nouveauté remarquable, ne s'est pas seulement intéressé aux témoignages de femmes issues de la haute société citadine, en général partie prenante de l'élite. Rejetées dans l'ombre, faute de documents directs, les classes laborieuses, domestiques et ouvrières, sont éclipsées, et plus encore le monde paysan, soit les trois quarts de la population. Ce live raconte, à la ville comme à la campagne, des relations conjugales subtiles, diverses et plus modernes à nos yeux que ne le laisse soupçonner l'aridité des textes de lois. Elles permettent de saisir les comportements sociaux répandus, sans les passer au tamis des raisonnements et des injonctions actuelles. Voilà l'intention et l'ambition de ce projet : non seulement un ouvrage de référence sur les femmes et la modernité, mais aussi et surtout un ouvrage de référence à hauteur des femmes, dans le sens le plus fort du mot.