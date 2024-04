Le chocolat et les desserts. 22 recettes faciles, adaptées à la main et au goût des enfants !

Ce livre propose 22 recettes sucrées, à la fois simples et originales. Parmi les délices à réaliser, on compte un gâteau en forme de papillon, une création chocolatée avec des piques de hérisson, des meringues aux myrtilles, et bien d'autres. Pas de doute, ces recettes simples et gourmandes seront réalisées en un tour de main pour être partagées et savourées en famille ou entre amis !