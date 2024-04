Prier 15 jours avec Etty Hillesum

Depuis la parution, dans les années 1980, de son journal et de quelques lettres, Etty Hillesum n'a cessé de susciter l'intérêt et la curiosité. Morte en 1943 à Auschwitz à l'âge de 29 ans, cette jeune juive hollandaise a réalisé, l'espace des trois dernières années de sa vie, un parcours saisissant. Vive et douée, mais aussi empêtrée les méandres de sa propre existence, Etty a entrepris avec l'aide d'un thérapeute un authentique travail personnel qui l'a conduite à rencontrer Dieu, ainsi qu'à demeurer présente aux siens, broyés par le régime nazi. A l'école d'Etty, prier sera une aventure, une invitation parfois déroutante à offrir l'espace de tout ce que nous sommes à l'intime Présence, à n'exclure Dieu de rien de ce que nous rencontrons. Demeurer dans une disposition où la vie tout entière est peu à peu saisie par les mystères qu'elle contemple. On disait autrefois "faire ses prières" . La vie d'Etty nous parle de se faire prière. Pierre Ferrière est prêtre jésuite et historien. Il anime des sessions et des retraites autour d'Etty Hillesum. Isabelle Michiels assure la coordination de la pastorale de la santé du diocèse de Namur, en Belgique.