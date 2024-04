Prier 15 jours avec Elisabeth de la Trinité

Elisabeth Catez (1880-1906), mieux connue sous le nom d'Elisabeth de la Trinité, entrée au carmel de Dijon en 1901. Sa vie brève fut marquée par la riche spiritualité trinitaire qu'elle expérimenta et développa, dans la contemplation des mystères de Dieu, qui fit d'elle une grande mystique. La maladie l'emporta à 26 ans, mais son parcours passionné à la suite de Jésus allait très vite la faire connaître. Soeur Elisabeth de la Trinité a trouvé le "secret du bonheur" . Elle nous le confie et nous invite à en vivre : "Que l'on est heureux quand on vit dans l'intimité du Bon Dieu, quand on fait de sa vie un coeur à coeur, un échange d'amour, quand on sait trouver le Maître au fond de son âme... Que c'est bon d'unir, d'identifier notre volonté à la sienne ! Alors, on est toujours heureux, toujours content ! " Béatifiée par Jean-Paul II en 1984, elle fut canonisée le 16 octobre 2016. Jean Rémy (1929-2006) était prêtre du diocèse de Cambrai. En 1983, une crise cardiaque l'avait contraint à un long repos, pendant lequel il découvrit Elisabeth de la Trinité. Il prêcha de nombreuses retraites pour la faire connaître.