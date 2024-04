100 ans d'automobiles. 2e édition

Découvrez les modèles de légende de l'histoire de l'automobile De la Bugatti 57SC Atlantic à l'Aston Martin Valkyrie en passant par la Mercedes-Benz 300 SL la Ferrari 250 GT la Shelby AC Cobra ou la Lamborghini Countach toutes ces voitures ont par leur esthétique leur innovation technologique ou leur performance sportive contribué à l'aventure automobile commencée il y a un peu plus d'un siècle En conjuguant art et savoir-faire beauté et technicité les cinquante-sept modèles de légende présents dans ce livre ont tous marqué de leur empreinte l'histoire de l'automobile&NewLine ; Les premiers bolides se résumaient à des machines rudimentaires équipées d'un moteur à combustion Rapidement ces véhicules sont devenus plus sophistiqués dotés de lignes plus harmonieuses et fluides grâce aux recherches en aérodynamique&NewLine ; A travers les années les moteurs et les mécaniques ont gagné progressivement en puissance et en fiabilité les habitacles se sont renforcés en matière de sécurité&NewLine ; Le grand historien automobile Larry Edsall nous présente ici tous les modèles d'exception qui ont jalonné un siècle de construction automobile voitures populaires comme la Citroën 2 CV et la VW Coccinelle bolides de très haute performance comme la Nissan 350Z la Porsche Carrera GT ou encore les toutes récentes Lotus Evija et GMA T50