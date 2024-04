L'amour sur le bout des doigts. Ou comment faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment

Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi aime-t-on ? Comment en être absolument sûr ? Le sexe et l'amour sont-ils vraiment deux choses distinctes ? Doit-on déclarer son amour aux autorités compétentes ? L'élu de notre coeur a-t-il posé sa candidature ? N'aimer qu'une seule personne trahit-il un manque de savoir-vivre ? L'addiction au couple est-elle dangereuse pour la santé ? Articulant comme à son habitude l'humour et l'ironie à la philosophie, Yves Cusset s'attaque ici à notre vie amoureuse. Répondant à des questions de lectrices et lecteurs imaginaires, il interroge tel un expert l'amour, le couple, la sexualité... en invitant quelques penseurs pour clarifier les multiples aspects de la relation amoureuse aujourd'hui et mettre un peu d'ordre dans nos idées. Car si l'amour n'a jamais connu de loi, cela n'empêche pas d'y mettre un minimum de règles. Auteur et comédien, Yves Cusset a développé dans le domaine du théâtre et de la littérature le genre de l'humour philosophique. Il a notamment publié chez Flammarion : Rire, Réussir sa vie (du premier coup) - repris en poche chez Litos en 2023 -, et aux éditions du Rocher : Cent façons de ne pas accueillir un migrant et Les Mortels et les Mourants.