Vers la sécession scolaire ?. Mécaniques de la ségrégation au collège

L'école, dernier bastion du brassage social ? Un mirage rassurant. Mais l'absence de mixité sociale dans les classes n'est-elle pas le simple reflet des inégalités géographiques ? Non plus, et cet essai le souligne avec force : le système scolaire est traversé par ses propres fractures sociales. De là à parler d'une sécession scolaire ? Les travaux de Youssef Souidi permettent de saisir l'ampleur prise par la ségrégation sociale sur les bancs des collèges français. Par l'analyse des données issues de milliers d'établissements, l'économiste estime sous un jour nouveau la contribution des différents acteurs - parents d'élèves, mais aussi responsables politiques - à ce phénomène. A travers un tour de France des communes, il distingue ainsi des configurations aux contrastes marquants : une scission s'est parfois déjà opérée entre collèges privés à la composition sociale favorisée et collèges publics qui assument quasiment seuls la prise en charge de la difficulté sociale. S'appuyant sur des travaux en sciences sociales et des expériences de politiques publiques, en France comme à l'étranger, cet ouvrage propose aussi des pistes pour remédier à ce problème majeur. Car il ne suffit pas d'invoquer la devise républicaine pour bâtir une école à la hauteur des enjeux, encore faut-il lui donner corps. Youssef Souidi est chercheur postdoctorant au CNRS et à l'université Paris Dauphine-PSL. Il est l'auteur d'une thèse sur les mécanismes de la ségrégation sociale en milieu scolaire, sous la direction de Julien Grenet et Elise Huillery, soutenue à la Paris School of Economics et à l'EHESS. Ses travaux s'appuient sur de nombreuses sources de données, en vue d'améliorer la connaissance de faits sociaux et d'évaluer les effets des politiques publiques.