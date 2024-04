Le monde hellénistique. 2e édition

La période hellénistique commence avec l'expansion considérable du monde grec lors de la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand : ses frontières s'étendent désormais jusqu'à l'Egypte et aux contreforts de l'Himalaya, et elle s'achève lorsque Rome s'empare de l'Orient méditerranéen. Cette époque charnière entre l'histoire grecque et l'histoire romaine a longtemps été considérée comme une période de déclin après la période classique, mais l'historiographie récente a complètement renouvelé les approches en s'appuyant notamment sur l'archéologie et sur l'étude des transferts culturels. Elle met l'accent désormais sur la créativité et la vitalité des habitants du monde hellénistique, qu'ils soient grecs, juifs, égyptiens ou orientaux. L'histoire de cette période est traversée aussi par de vifs débats historiographiques qui rejoignent souvent l'actualité de notre époque, comme la question des identités politiques et culturelles ou la réflexion sur la notion de " déclin " .